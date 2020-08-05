ماكرون أول رئيس دولة يعلن زيارته للبنان بعد انفجار بيروت

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أفاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أنه سيجري زيارة يوم غد الخميس إلى لبنان، في أول زيارة رئيس دولة بعد وقوع مأساة كارثية في العاصمة بيروت نتيجة الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت، وأسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص وجرح 5 آلاف وتشريد الآلاف من السكان.

وأعلن ماكرون، في تغريدة على تويتر، “سأزور غداً بيروت لملاقاة الشعب اللبناني حاملاً رسالة الإخاء والتضامن من الفرنسيين”. مضيفًا أنه سيستعرض خلال الزيارة التطور الحاصل في الوضع مع السلطات السياسية.

وأضاف ماكرون، في تغريدة سابقة، أن فرنسا بعثت إلى لبنان وحدة للدفاع المدني وعدة أطنان من المعدات الصحية، وقال: “سيصل أطباء طوارئ إلى بيروت في أقرب أجل ممكن لتعزيز الطواقم الطبية في المستشفيات”، مؤكدًا أن باريس تلتزم بتقديم كل المساعدة الضرورية.

وتسبب الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت، إلى دمار كبير المناطق المحيطة به، وأعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، مساء الأربعاء، ارتفاع ضحايا الانفجار إلى 135 قتيلًا وأكثر من 4 آلاف جريح، وفقدان 80 آخرين.

ووفقًا للتقديرات الأولية، فإن وقوع الانفجار الضخم كان بسببه انفجار أحد مستودعات المرفأ وكان يحوي أطنانًا من مادة نترات الأمونيوم.

وإثر وقوع الانفجار، وما ألحقه من دمار كبير، أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، الثلاثاء، بيروت “مدينة منكوبة”.