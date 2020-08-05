فرض حظر 24 ساعة بالزاوية الجنوب لتزايد الإصابات بكورونا

أخبار ليبيا 24 – صحة

فرضت بلدية الزاوية جنوب، حظر للتجوال داخل البلدية طيلة 24 ساعة بسبب تفشي فيروس كورونا داخل منطقة الزاوية الجنوب.

وجاء تنفيذ هذا الحظر بناءً على قرار من لجنة مكافحة جائحة كورونا بالبلدية، التي طالبت الجهات الأمنية إلى تطبيق الحظر الكلى اعتبارًا من تاريخ الإعلان .

وشددت بلدية الزاوية على إيقاف كافة التجمعات والاجتماعات والأنشطة المختلفة مؤكدة ان مَن يخالف التعليمات سيتحمل المسؤولية كاملة .

من جهة أخرى، أصدرت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا التابعة للحكومة الليبيه قرار، إعادت من خلاله تفعيل الحظر الجزئي داخل المدن من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السابعة صباحًا .

وشهدت المدن الليبية تطور وبائي جديد حيث بلغ إجمالي الإصابات. 4224 إصابة منها 3495 حالة نشطة وتماثلت للشفاء 633 حالة، وسجلت 96 حالة وفاة .