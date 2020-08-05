طبرق تطالب بقفل منفذ أمساعد لمواجهة كورونا

أخبار ليبيا 24-خاص

عقد مساء اليوم اجتماع بمقر المجلس التسييري لبلدية طبرق للجنتي الكورونا واللجنة الاستشارية الطبية لمناقشة آخر المستجدات بخصوص حالات الإصابة في طبرق.

وطالب المجتمعون بإغلاق منفذ أمساعد البري الحدودي مع مصر لمدة أسبوعين حسب رأي اللجنة الطبية، إضافة إلى تأجيل الامتحانات لمدة أسبوعين حتى تتضح الرؤية الصحية داخل المدينة.

كما طالبوا بتوفير الاحتياجات الطبية وما يحتاجه قطاع الأمن وجهاز الحرس البلدي لاجتياز الأزمة الحالية التي تمر بها مدينة طبرق بانتشار وباء كورونا، إضافة إلى المطالبة بتوفير مستشفى ميداني في حال استمرار الانتشار السريع للفيروس مع توفير شركة خدمات طبية (شراء خدمة).