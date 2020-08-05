صالح : أنا على يقين بقدرة الدولة الليبية بالانتصار على فيروس كورونا عقيلة صالح يبحث مع وزير الصحة مستجدات الوضع الوبائي العام بالبلاد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

التقى رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”، بمقر إقامته في مدينة القبة، وزير الصحة بالحكومة الليبية وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الدكتور سعد عقوب.

وخصص اللقاء الذي عقد أمس الثلاثاء لبحث مستجدات الوضع الوبائي العام بالبلاد وخاصة ما يتعلق بالبؤر الوبائية الجديدة المصابة بفيروس كورونا الذي يمثل تهديدا لبلادنا ولمختلف دول العالم .

واطلع عقيلة خلال اللقاء على آخر قرارات التي خلصت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا خلال اجتماعها في مقر رئاسة الأركان العامة في المرج وما ترتب عليها من نتائج أهمها إعادة فرض حظر التجول داخل المدن من السابعة مساء، وحتى السابعة صباحا ابتداء من أمس الثلاثاء، إضافة إلى منع التنقل بين المدن نهائيا لحين إشعار آخر .

وأكد رئيس مجلس النواب على أهمية تنفيذ كافة الخطة المتبعة وما تم إنجازه الى حد الآن على المستوى الطبي.

وأعرب عن يقينه بقدرة وزارة الصحة والدولة الليبية على مواجهة هذا الفيروس والانتصار عليه بتضامن الدولة والمجتمع المدني، والأجهزة الأمنية، والشرطية، والعسكرية، وعدم الاستهانة بخطورته والعمل وفق خطة واحدة تقودها الحكومة .

ودعا إلى الالتزام بالإجراءات المعلنة، والحد من التنقلات إلا للضرورة، مشددًا على وجوب أن يكون المواطن مسؤولا ولا يساهم في التسبب في العدوى ونشر المرض.