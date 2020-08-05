خارجية النواب تدعو جميع الليبيين إلى تكثيف الجهود لمكافحة وباء كورونا

أخبار ليبيا24 – متابعات

جددت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، ندائها إلى جميع الليبيين للتكاثف والتوحد وتنسيق الجهود لمكافحة وباء كورونا المستجد، الذي يشكل خطرا على الجميع دون استثناء.

ودعت اللجنة في بيان لها اليوم الأربعاء، جميع السلطات المختصة في كافة أنحاء البلاد إلى تنسيق جهودها ووضع جميع مواردها لصالح جميع الليبيين.

وطالبت اللجنة، الجهات المعنية بمكافحة الوباء بتحمل مسؤوليتها وبذل أقصى جهودها لمكافحة الوباء، معتبرة ذلك واجبا وطنيا وأخلاقيا، وفق نص البيان.

وأعربت اللجنة، عن أسفها للتقصير الشعبي والحكومي الملحوظ في التقيد بإجراءات الوقاية من الوباء، معبرة عن شكرها للجهات المحلية والمنظمات الدولية التي ساهمت في جهود مكافحة الوباء ومساعدة الشعب الليبي في هذا الوقت الصعب.