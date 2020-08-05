تعليم الحكومة الليبية تقرر نجاح طلبة سنوات النقل

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قررت وزارة التعليم في الحكومة الليبية، اليوم الأربعاء، بعد تعليق الدراسة منذ أشهر بسبب جائحة كورونا، ترحيل طلبة سنوات النقل في التعليم العام والخاص (الأساسي والثانوي) إلى العام القادم مع معالجة الفاقد المعرفي للعام الدراسي الحالي.

كما قررت الوزارة، فيما يتعلق بالتعليم العالي، تعليق الدراسة لمدة شهر، بناء على توصية اللجنة الاستشارية الطبية.

وقال وزير التعليم بالحكومة الليبية، فوزي بومريز، في بيان مصور، “إن الوزارة منذ بداية الأزمة وضعت ثلاث خطط، وعلى مضض وصلنا للخطوة الثالثة، وهي ترحيل الطلاب بعد أن استعصى علينا تنفيذ الخطة الأولى والخطة الثانية نتيجة تزايد انتشار فيروس كورونا”.

وأضاف، “اضطرينا لترحيل الطلبة بسنوات النقل الأساسي والثانوي العام والخاص إلى العام القادم مع إنشاء فصل تمهيدي في بداية العام الدراسي الذي نتوقع أن يكون في بداية الأول من شهر نوفمبر يكون لمدة 8 أسابيع، لمعالجة الفاقد في المحتوى المعرفي بالعام الدراسي”.

وأشار وزير التعليم إلى أن الهدف من هذا القرار هو المحافظة على صحة جميع العاملين في التعليم من معلمين وموظفين، إضافة إلى المحافظة على صحة الطلبة.

وقال الوزير، “إنه تم تحديد يوم 6 سبتمبر القادم موعدا لامتحانات الشهادة الإعدادية ويوم 20 سبتمبر موعدا لامتحانات الشهادة الثانوية”.

وأضاف، “وفرنا بالتعاون مع جهاز الإمداد الطبي جميع المواد المتعلقة بالإجراءات الاحترازية وسيتم استلامها في موعد قريب ليتم توزيعها على جميع المدارس لإنجاح عملية الامتحانات”.

وأوضح بومريز، “أن كل هذه الإجراءات مرهونة بتوصية من اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة وباء كورونا وما تصل إليه من قراءة الموقف العام للوباء”.