بتسجيل 161 إصابة.. ارتفاع إجمالي مصابي كورونا في ليبيا إلى 4224 حالة

أخبار ليبيا24 – صحة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا أمس الثلاثاء.

وأكد المركز في بيانه أمس، تسجيل ثلاث حالات وفاة منها حالتين في مصراتة وواحدة في زليتن، إضافة إلى تسجيل ثمان حالات شفاء في مدينة مصراتة.

وأوضح المركز، أنه استلم 1090 عينة من طرابلس ومصراتة وبنغازي وزليتن وغريان وسبها، وأظهرت نتائج العينات سلبية 929 عينة، فيما كانت 161 عينة موجبة، منها 71 حالة جديدة، و90 حالة لمخالطين.

وبهذا يرتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في ليبيا إلى 4224 إصابة منها 3495 حالة نشطة، بينما سُجّل تعافى 633 شخصا ووفاة 96 مصابا جراء الوباء.