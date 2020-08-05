باشاغا: ماضون في مكافحة الفساد بجديّة وبدون تردد

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أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، إن حكومة الوفاق ماضية في مكافحة الفساد بجدية ومن دون تردد.

وأعلن باشاغا، اليوم الأربعاء، إن اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ناقشت آليات التنسيق في مجال مكافحة الفساد، مع كل من محافظ مصرف ليبيا المركزي، ومدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، بالإضافة إلى مندوبي مؤسسات الدولة.

وقال باشاغا، في تغريدة على تويتر، “ماضون في مكافحة الفساد بجديّة وبدون تردد، حيث ناقشنا اليوم في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب آليات التنسيق في مجال مكافحة الفساد، وذلك مع كل من محافظ مصرف ليبيا المركزي، ومدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، بالإضافة إلى مندوبي مؤسسات الدولة”.