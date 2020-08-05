بإجمالي 41 حالة..الاستشارية طبرق: 19 إصابة جديدة بكورونا

أخبار ليبيا24- خاص

أعلن رئيس اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة فيروس كورونا طبرق فرج الجالي أن عدد حالات الإصابات بكورونا وصل إلى 41 إصابة بعد تسجيل 19 إصابة أمس الثلاثاء.

وأضاف الجالي أن أول إصابة في طبرق كانت بتاريخ 23 يوليو الماضي وبعد مرور 13 يوم يرتفع العدد إلى 41 إصابة، والإصابات في تزايد غير متوقع، مؤكدًا أن اللجنة الاستشارية تعمل بكل طاقتها للحفاظ على صحة المواطنين.

وتابع رئيس اللجنة الاستشارية :”نحتاج إلى أطقم طبية وإلى مكان عزل آخر لاستيعاب أعداد حالات الاشتباه، ونطالب بجهاز تحليل PCR والمواد التابعة له بأسرع وقد حتى تكون النتائج سريعة وفي متناولنا”.

وأشار الجالي إلى أنه لديهم 3 حالات في الحجر الصحي حالتها سيئة من كبار السن ولديهم أمراض مزمنة ولكنها لم تدخل على أجهزة التنفس الصناعي.

وأفاد رئيس اللجنة الاستشارية أنه لديهم عدد 18 جهاز تنفس صناعي، مبديًا تخوفه من زيادة حالات الإصابة في ظل عدد الظروف التي تحيط بنا.

