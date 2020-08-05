الوكواك رئيس للجنة التسييرية لنادي النصر

الهيئة العامة للشباب والرياضة تصدر قرار بتكليف لجنة تسييرية لإدارة النصر

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أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدرت الهيئة العامة للشباب والرياضة بالحكومة الليبية قرار كلفت من خلاله لجنة تسييرية إدارة نادي النصر برئاسة عز الدين الوكواك .

وجاء في قرار الهيئة الذي أطلعت أخبار ليبيا 24 عليه تكليف صلاح محمد عبد الدائم نائب لرئيس اللجنة التسييرية لنادي النصر .

هذا وسيشغل حاتم مصطفي قطيش مهمة عضوا لشؤون المالية، فيما تم تكليف عمران سالم جمعة عضوا لشؤون الاستثمار .

وسيشغل عضوية اللجنة التسييرية كلا من عون إبراهيم الفرجاني، وعصام فتحي شحات الفيتوري، و صلاح منصور ماضي، و خير الله صالح العبيدي، و أسامة محمد عبد الله المبروك .

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