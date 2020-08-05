الغرفة الليبية المصرية توقف التعامل التجاري بين مينائي دمياط وطبرق بسبب “كورونا”

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري إن الغرفة قررت إيقاف الخط البحرى بين ميناء دمياط وميناء طبرق البحرى لمدة 14 يوما.

وأضاف الجراري أنه تم إقفال عدد من الشركات الملاحية المتعاونة مع الغرفة لمدة 14 يوما أيضًا وذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة.

ودعا رئيس الغرفة المشتركة كافة منتسبيها إلى اتباع التعليمات والالتزام بكل القرارات المنصوص عليها للحفاظ على صحة المواطنين بعد الانتشار السريع لفيروس كورونا في طبرق.

وأشار الجراري إلى أن فيروس كورونا ينشط هذه الأيام في مدينة طبرق حيث تجاوزت الحالات المصابة الأربعين حالة موجبة كما تزايد عدد المخالطين ما أدى إلى اتخاذ جملة من الإجراءات من المجلس التسييري ومن اللجان المختصة في عدد من الاجتماعات ومانتج عنه من قرارات مهمة تهدف إلى الحد من انتشار هذا الفيروس.