السراج يستعرض مع وزير الدفاع الإيطالي مستجدات الأوضاع في ليبيا

أخبار ليبيا24

استعرض رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج مع وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني اليوم الأربعاء مستجدات الأوضاع في ليبيا وعدد من ملفات التعاون المشترك.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع بمقر المجلس بمدينة طرابلس على أهمية العودة للمسار السياسي وفقا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين، والتوصل إلى اتفاق وقف دائم لإطلاق النار.

وفي هذا الصدد، جدد السراج التأكيد على أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يضمن عدم بقاء الطرف المعتدي في أي موقع يتيح التهديد بعدوان جديد.

من ناحية أخرى جرى متابعة ملفات التعاون الأمني والعسكري في مجال إزالة الألغام والمفخخات، ووضع برامج للتدريب واستقبال الطلبة العسكريين الليبيين بالكليات العسكرية الإيطالية.

وتطرق الاجتماع لموضوع عودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا، كما أكد الجانبان على الضرورة القصوى لعودة إنتاج النفط تحت إشراف المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.