السراج لوزير الدفاع الإيطالي: وقف النار مرهون بعدم بقاء حفتر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، صباح اليوم الأربعاء، بمقر المجلس بمدينة طرابلس، وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان له، أن زيارة الوزير الإيطالي تأتي في إطار التشاور وتبادل وجهات النظر بين البلدين الصديقين، كما تناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في ليبيا وعدد من ملفات التعاون المشترك.

وأكد السراج ووزير الدفاع الإيطالي، خلال الاجتماع على أهمية العودة للمسار السياسي، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين، والتوصل إلى اتفاق وقف دائم لإطلاق النار.

وفي ذات السياق، جدد السراج التأكيد على أن أي وقف لإطلاق النار، يجب أن يضمن عدم بقاء المشير خليفة حفتر الذي وصفه بـ”المُعتدي” في أي موقع يتيح التهديد بعدوان جديد.

كما شهد اللقاء، متابعة ملفات التعاون الأمني والعسكري في مجال إزالة الألغام والمفخخات، ووضع برامج للتدريب واستقبال الطلبة العسكريين الليبيين بالكليات العسكرية الإيطالية.

وتطرق اللقاء أيضًا، لملف عودة الشركات الإيطالية، لاستئناف نشاطها في ليبيا، كما أكد الجانبان على الضرورة القصوى لعودة إنتاج النفط تحت إشراف المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.

وحسب البيان، كان الاجتماع بحضور الوفد المرافق لوزير الدفاع الإيطالي، والذي يضم سفير إيطاليا لدي ليبيا، جوزيبي بوتشينو، ورئيس قيادة أركان الدفاع، الجنرال إنزو فيتشاريللي، ورئيس جهاز الأمن الخارجي، الجنرال جياني كارفيللي، وقائد العمليات بوزارة الدفاع، الجنرال لوتشيانو بورتولانو، والوزير المفوض المستشار ماسيمو ماروتي، ورئيس مكتب السياسة العسكرية، الأميرال جيانفر انكوانوتسياتا.

ومن الجانب الليبي، حضر نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، ووزير خارجية الوفاق، محمد سيالة، ووكيل وزارة الدفاع، صلاح الدين النمروش، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، رشيد محمد الرجباني، ورئيس جهاز المخابرات العامة، صبري دريز، ونائب مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية، عبد الرحمن مازق.