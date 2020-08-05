البيت الأبيض يدعو إلى حل منزوع السلاح في سرت والجفرة

أخبار ليبيا24 – سياسة

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، جميع الأطراف المسؤولة في ليبيا إلى تمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي بشفافية كاملة، وتنفيذ حل منزوع السلاح في سرت والجفرة، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

كما دعت الولايات المتحدة، في بيان صادر عن مستشار مجلس الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين حول ليبيا، إلى احترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، والتوصل إلى صيغة نهائية لوقف إطلاق النار بموجب محادثات اللجنة العسكرية “5+5” برعاية الأمم المتحدة.

وقال أوبراين في بيانه الذي نشره أمس الثلاثاء: “تشعر الولايات المتحدة بانزعاج شديد بسبب تصاعد حدّة النزاع في ليبيا. ونحن نعارض بشدة التدخل العسكري الأجنبي، بما في ذلك استخدام المرتزقة والمتعهّدين العسكريين الخواص من قبل جميع الأطراف”.

وأضاف أوبراين، أن محاولات القوى الأجنبية استغلال الصراع من خلال إقامة وجود عسكري دائم أو السيطرة على الموارد التي يمتلكها الشعب الليبي، تشكّل تهديدات خطيرة للاستقرار الإقليمي والتجارة العالمية، إضافة إلى أنّ هذه المحاولات تقوّض مصالح الأمن الجماعي للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأكد مستشار مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن التصعيد في ليبيا لن يزيد إلاّ تعميق النزاع وإطالة أمده، بحسب ما ذكر في بيانه الذي نشرته السفارة الأمريكية في ليبيا على موقعها الرسمي.

وأشار روبرت أوبراين، إلى أنه خلال الأسابيع الماضية، تحدث الرئيس ترامب مع العديد من قادة العالم حول ليبيا ومن الواضح أنه لا يوجد طرف “رابح”، ولا يمكن لليبيين الفوز إلاّ إذا تنادوا ورصّوا الصفوف لاستعادة سيادتهم وإعادة بناء بلد موحّد، على حد قوله.

وشدد أوبراين، على أن “الولايات المتحدة تسعى – بصفتها فاعلاً نشطًا ولكن محايدًا – إلى الانخراط الدبلوماسي بشكل كامل وبزاوية 360 درجة مع أصحاب المصلحة الليبيين والخارجيين من كافة أطراف الصراع لإيجاد حلّ يدعم السيادة الليبية ويحمي المصالح المشتركة للولايات المتحدة وحلفائها و شركائها”، وفق قوله.