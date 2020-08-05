الاستشارية بطبرق تطالب بتوفير مستشفى ميداني أو قروي ارتفاع عدد إصابات كورونا في طبرق إلى 43 إصابة

أخبار ليبيا24-خاص

طالب رئيس اللجنة الاستشارية طبرق، فرج الجالي، اليوم الأربعاء، بتوفير مستشفى ميداني أو قروي لارتفاع عدد المصابين بوباء كورونا في المنطقة.

وأكد الجالي، لأخبار ليبيا24، ارتفاع عدد المصابين والوفيات في طبرق إلى 43 مصابًا و3 وفيات.

وقال الجالي، “نتخوف من الزيادة السريعة في عدد المصابين وارتفاع عدد الحالات إلى 43 خلال أسبوعين أمر مزعج”، مشيرًا إلى أن الحجر الصحي الموجود حالياً قد لا يكفي إذا زاد عدد حالات المصابين بنفس الوتيرة الحالية السريعة.

وأضاف، “نطالب بمستشفى ميداني مجهز بالكامل مع الأطقم الطبية أو تخصيص أحد المستشفيات القروية ويكون هو الحجر الثاني المكمل للحجر الأول”.

وأكد الجالي، وجود نقص في الأطقم الطبية في العنايات الفائقة والتخدير، الذين يؤدون أعمالهم بالمركز الطبي والحجر الصحي.

وأشار إلى أن الحالات الموجودة الآن في الحجر الصحي وضعها مستقر ولم تستخدم أجهزة التنفس الصناعي.