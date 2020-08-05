الاستشارية الطبية لمكافحة كورونا: الوضع الوبائي غير مطمئن

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أكدت رئيس اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة جائحة كورونا فتحية العريبي أن الوضع الوبائي غير مطمئن مقارنة بالأشهر الأولى.

وأوضحت العريبي في تصريح مرئي أن عدد الاختبارات التي تم إجراؤها منذ بداية إنشاء معمل كوفيد بلغت 14535 تحليل 218 عينة كانت موجبة و حاليا النشطة 86 وحالات الشفاء117 و حالات الوفاة 15.

وتابعت رئيس اللجنة الاستشارية الطبية “الشيء المقلق أن الحالات كانت بسيطة في المنطقة الواقعه تحت الحكومة الليبية وحاليا بدأ التزايد في الحالات والملفت أن الحالات التي جاءت الفترة الأخيرة كانت بأعراض شديدة”.

وأضافت العريبي، حاليا تتواجد في برج الأمل في مركز بنغازي الطبي 10 حالات مصابة بفيروس كورونا في العناية الفائقة.

وطالبت رئيس اللجنة الاستشارية الطبية بتوفير الكمامات بسعر رمزي للمواطنين ودعت لضرورة التباعد الاجتماعي تفاديا لزيادة حالات الإصابه بالفيروس.