الاستشارية الطبية للمنطقة الجغرافية درنة تعلن تسجيل إصابات “كورونا”

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أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية للمنطقة الجغرافية درنة أمس الثلاثاء عن تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في درنة ومنطقة العزيات غربي المدينة.

وأوضحت اللجنة الاستشارية الطبية أنه تم تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا مخالطة للحالة الصفرية القادمة من جمهورية مصر.

وأضافت اللجنة الاستشارية أنه تم تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا في منطقة العزيات غربي درنة، ووالحالتين لأم وابنها متواجدين داخل العزل الطبي درنة في الفتائح، موضحة أن هذه الحالات قادمة من بنغازي ولم تدخل مدينة درنة بتاتاً.

وأكدت اللجنة الاستشارية الطبية للمنطقة الجغرافية درنة عن تسجيل “8 ” حالات إصابة بفيروس كورونا بدرنة، مشيرة إلى شفاء ” 4 ” حالات مصابة بفيروس كورونا.