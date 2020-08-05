اخليل: السراج يتصرف بعقلية الطرابلسي..ومصراتة تمنع العدو من التقدم

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كشف الضابط في سلاح مدفعية مصراتة التابعة لحكومة الوفاق المدعو فرج اخليل أن قيادات من مدينة مصراتة وأمري محاور ينتظرون قدوم رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج من بريطانيا بعد قضاء عطلة العيد هناك للاعتراض علي جملة من السياسات الخاطئة وآخرها القرارات الأحادية الجانب من السراج وتكليف فاسدين.

وتابع اخليل في منشور على حسابه على “فيسبوك” :”أقولها لكم وقلتها لكم بداية الحرب وفي منتصف الحرب واليوم، لم تحكموا ولم تدعوا غيركم يحكم، والسراج مازال يتصرف بعقلية الطرابلسي ويرزح تحت مليشيات طرابلس لا خوفا فقط بل حبا لهم”.

وأضاف الضابط المصراتي :”مصراتة مكانها ساحات القتال فقط والتضحية لاستمرار صعاليك وفاسدين في أماكنهم، والسراج أو غيره لا يريد موعد أو غيره ويقابلكم بكلام معسول ووعود، عليكم باجتثاث منابع الفساد في طرابلس دون الرجوع للسراج لفرض الواقع”.

وأوضح اخليل:”وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا قالها حرفيا، الحرب قد تعود ونعم صدق وسبقناه بالتعبير عن ذلك فخطوط الإمداد للعدو قريبة، ومن يمسك ويمنع العدو من التقدم قوات مصراتة وزليتن في الوشكة ومحاور سرت”.

وختم الضابط منشوره :”وقوف قوات مصراتة وزليتن في الوشكة ومحاور سرت جعل الصعاليك ينعمون بالأمان في طرابلس وقفز علينا قادة وأشاوس جدد لا نعرفهم ولا يوجد أي غبار للحرب لهم، عمومًا أنصحكم بالاصطفاف خلف مشروع باشاغا”.