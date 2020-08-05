إصابة مديرة التمريض بمركز الأورام في بنغازي بكورونا

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أعلنت إدارة المركز الوطني للأورام ببنغازي، اليوم الأربعاء، إصابة مديرة إدارة التمريض بالمركز بفيروس كورونا، داعيًا الجميع لاتخاذ كافة الاجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع هذا الوضع الاستثنائي ببنغازي عامة وبالمركز الوطني للأورام بصفة خاصة.

وقال، المركز الوطني للأورام بنغازي، على فيسبوك، “في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها المركز بعد إصابة الزميلة القديرة “فتحية سباق” مديرة إدارة التمريض بالمركز “بفيروس كورونا” شفاها وعافاها الله؛ فإن إدارة المركز تؤكد حرصها التام على سلامة موظفيها وأنه لا داعي للقلق والخوف ووجب على الجميع التعاون من أجل الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات للمرضى”.

وثمّن المركز، مجهودات كل العاملين به، مقدمًا الشكر والعرفان للمجهودات التي يقومون بها من أجل سلامة المرضى والمرافقين لهم من مختلف المدن الليبية، كما أعرب عن أمنيه بالشفاء العاجل لمديرة إدارة التمريض.