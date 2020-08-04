مليشيا الصمود: السراج وحفتر وجهان لعملة واحدة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت مليشيا الصمود التي يقودها صلاح بادي المدرج ضمن قوائم العقوبات الأمريكية ومجلس الأمن، عن نواياها الحقيقية من القتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق، والتي لخصتها في “تحكيم الشرعية”، و”رفض أي العمل بالقوانين الغربية التي تعارض الإسلام في ليبيا”.

وقال القيادي بمليشيا الصمود، أحمد بن عمران، في تصريحات لوكالة “نوفا” الإيطالية، إن الوضع في طرابلس وغرب ليبيا تغير الآن بعدما انتهى ما أسماه “مشروع حفتر” في غرب ليبيا، مؤكدا أن قواتهم بالتحالف مع كتائب إسلامية أخرى عادت للمشهد بقوة، وأصبحت تسيطر على مواقع حساسة لن تفرط فيها أو تتنازل عن مكاسبها.

وهاجم حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، قائلا “تتحدث عن معارضتها لخليفة حفتر في العلن، بينما في الواقع هي تتفاوض معه”، مضيفا “السراج وحفتر وجهان لعملة واحدة”.

وتُذكرنا كلمات القيادي في مليشيا الصمود بالنموذج الأفغاني، وادعاء تحكيم الشريعة الإسلامية، حتى تحولت البلاد إلى ملجأ لإرهابيي العالم، وانتشرت التفجيرات والعمليات الإرهابية والاغتيالات في البلاد، وحصدت أرواح آلاف الضحايا الأبرياء.

ولم يكن هجوم بن عمران على السراج وحكومته، الأول من نوعه؛ حيث هددت المليشيا، المجلس الرئاسي، خلال شهر مارس الماضي، قائلة “لقد نفذ صبرنا على ما يسمى بالمجلس الرئاسي والأجسام المنبثقة عنه طيلة سنة حتى يصلحوا من أنفسهم ويصححوا أوضاعهم ويرتقوا إلى مستوى قيادة البلاد في مرحلة الأزمة وأن يقفوا مع الثوار الذين تصدوا للعدو”.

وطالبتهم، في بيان لها، آنذاك، بأن “يوقفوا فسادهم المستشري المخزي والفاضح وعبثهم بمؤسسات الدولة ومقدراتها وصراعهم على المناصب والإدارات وانشغالهم بإصدار القرارات والإفادات، تاركين مهامهم وواجباتهم والهرولة وراء ملفات زائفة لا تخدم إلا مصالح دول تسعى إلى الهيمنة على مقدرات بلادنا وفرض الوصاية علينا، مستغلين وضع البلاد وانهماك الثوار في صد العدو، يتخذون قرارات مصيرية تضر بأمننا القومي، وتهدد مستقبل الأجيال ليس من صلاحياتهم ولا يرجعون فيها لرأي الشعب”.

وتشهد الساحة الليبية أحداثا متسارعة وتطورات يومية منذ سيطرة مليشيات حكومة الوفاق على الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس والمنطقة الغربية بالكامل، واتجهت حاليا نحو سرت في سبيل الوصول إلى منطقة خليج سرت النفطي، وتحشد قواتها حاليا تمهيدا لدخول المنطقة الاستراتيجية والتي تعد أحد أهم المطامع التركية في ليبيا.