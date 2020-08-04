مكافحة كورونا بغريان: الوضع الوبائي يتفاقم

أخبار ليبيا 24 – صحة

قال رئيس لجنة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا بغريان، نصر الدين الفزاني، إن الوضع الوبائي داخل البلدية يتفاقم كأي بلدية أخرى؛ نتيجة عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية؛ من خلال لبس الكمامات أو مراعاة التباعد الاجتماعي وعدم المخالطة في الأماكن العامة.

الفزاني أضاف – في مداخلة هاتفية لفضائية التناصح الداعمة للجماعات الإرهابية المتطرفة – أن المقاهي مازالت مفتوحة ويتجمع عليها المواطنين ويتبادلون الأحاديث وشرب القهوة وغيرها، ما أثر بشكل سلبي على كل الإجراءات التي تم اتخاذها، سواء من قبل اللجنة العليا لمكافحة كورونا أو حتى اللجان الفرعية الموجودة على مستوى البلديات.

وأوضح أنهم بصدد عقد جلسة بين اللجنة العليا واللجنة الاستشارية داخل البلدية؛ لدراسة كل ما هو موجود على الأرض، واتخاذ الإجراءات والقرارات والتوصيات اللازمة للحد من انتشار الوباء، مُرجحًا اتخاذ قرار بحظر جزئي داخل المدينة، واتباع بعض الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الأهالي.

وأشار إلى عدم الالتزام بحظر التجوال داخل مدينة غريان، في ظل غياب واضح لكل الأجهزة الأمنية وعلى رأسها مديرية الأمن لتطبيق ما ورد في قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية بالحظر لمدة 24 ساعة حتى غدًا الأربعاء، مؤكدًا وجود تراخي كبير جدًا لهذه الأجهزة وعدم اتخاذها للإجراءات القانونية الرادعة للمخالفين، ما ساهم في تفاقم الأزمة بين المواطنين.