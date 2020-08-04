مصراتة 103 حالات..مكافحة الأمراض يعلن تسجيل 226 حالة “كورونا”
أخبار ليبيا24
سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض الإثنين تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 226 حالة موجبة حالة موجبة مصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح المركز أنه تم تسجيل عدد ( 48 ) حالة في طرابلس، بينها عدد 45 حالة جديدة، وعدد 3 حالات مخالطة، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس + مختبر مستشفى طرابلس الجامعي
وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد عدد ( 2 ) حالة في جنزور بينها عدد ( 1 ) حالة مخالطة، وعدد ( 1 ) حالة جديدة، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس + مختبر مستشفى طرابلس الجامعي.
وأشار المركز الوطني إلى أنه تم تسجيل عدد ( 1 ) حالة جديدة في ترهونة فحصت داخل مختبر مستشفى طرابلس الجامعي.
ولفت المركز إلى أنه تم تسجيل عدد ( 1 ) حالة جديدة في سيناو، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع – طرابلس.
وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم أيضًا تسجيل عدد ( 8 ) حالات في الزاوية المركز بينها عدد ( 6 ) حالات مخالطة، عدد 2 حالات جديدة، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع – الزاوية.
وأوضح المركز الوطني أنه تم تسجيل عدد ( 5 ) حالات مخالطة في الزاوية الجنوبية، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع فرع الزاوية.
وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد ( 103 ) حالات في مصراتة، بينها عدد ( 11 ) حالات جديدة بينها عدد ( 5 ) حالات جنسية أجنبية، وعدد ( 92 ) حالات مخالطة، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع فرع مصراتة.
وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد ( 24 ) حالة في سبها بينها عدد ( 11 ) حالة جديدة، وعدد 13 حالة مخالطة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع فرع سبها.
وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل ( 8 ) حالات في الشاطيء بينها عدد ( 3 ) حالات جديدة، وعدد ( 5 ) حالات مخالطة، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع فرع سبها، مختبر مستشفى طرابلس الجامعي.
وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد ( 9 ) حالات جديدة في بنغازي فحصت داخل مختبر مركز بنغازي الطبي.
وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل عدد ( 10 ) حالات جديدة في طبرق فحصت داخل مختبر مركز بنغازي الطبي.
وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم أيضًا تسجيل عدد 7 حالات جديدة في سرت فحصت داخل مختبر مركز بنغازي الطبي.
وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل عدد ( 2 ) حالات شفاء في مدينة مصراتة، إضافة إلى تسجيل عدد ( 10 ) حالات وفاة:
1 – عدد 1 حالة في مصراتة.
2 – عدد 1 حالة في الشاطئ.
3 – عدد 1 حالة في سمنو
4 – عدد 1 حالة في بنت بية
5- عدد 1 حالة في الفجيج
6 – عدد 1 حالة في الغريفة
7- عدد 1 حالة في بنغازي
8- عدد 1 حالة في طبرق
9 – عدد 1 حالة في طبرق
10 – عدد 1 حالة في سرت
ولفت المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات : 4,063 حالات، والحالات النشطة : 3,345 حالة، ولمتعافين :625 حالة، والوفيات : 93 حالة.