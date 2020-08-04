متهمًا السراج بالفساد..اخليل يعود مجددًا مقترحًا التصفية الجسدية لرؤوس الفساد

متهمًا السراج بالفساد..اخليل يعود مجددًا مقترحًا التصفية الجسدية لرؤوس الفساد

أخبار ليبيا24

اقترح الضابط في سلاح المدفعية مصراتة في حكومة الوفاق المدعو فرج اخليل على وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا الاستعانة بخبراء لتفكيك وتجفيف منابع الفساد والقضاء على المليشيات في العاصمة طرابلس.

وقال اخليل عبر حساب يديره على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن باشاغا سيضحي بأعلى هرم في السلطة من أعضاء الرئاسي وحتى رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بحد ذاته يطاله الفساد شخصيا”.

وأوضح الضابط – منتحل الصفة – أن التضحية تكون إما بالتصفية الجسدية لرؤوس الفساد إو بإنشاء الداخلية لجسم قوي قادر على تحدي هذه المليشيات وحاليا يفتقده باشاغا، وإما بضرب المليشيات بعضها ببعض بإعطاء شرعية لإحداها دون الأخرى”.

وتابع اخليل :”منبع الفساد حقيقة هي المليشيات التي تحمي مسؤول فاسد وخاصة مليشيات طرابلس، وأعتقد أن الوزير وضع المسمار الأخير بنعشه، وبداية العيد قد يكون قرار باقالته وتشهد ثورة جديدة”.

وأشاد الضابط في سلاح المدفعية مصراتة بالمؤتمر الصحفي لبشاغا الأيام الماضية والذي تحدث فيه عن مشكله الفساد والمليشيات المتغولة بطرابلس، مؤكدًا أن سفينة وزير الداخلية صعب أن تبحر في ظل تواجد الفساد بهذا الحجم لأن الموج عالي، حسب وصفه.