ليبيا تسجل رقما قياسيا في عدد الوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا

ليبيا تسجل رقما قياسيا في عدد الوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا

أخبار ليبيا24 – صحة

سجلت ليبيا أمس الإثنين، رقما قياسيا جديدا في عدد الوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن تسجيل 226 إصابة جديدة بالفيروس، ووفاة 10 حالات، إضافة إلى شفاء حالتين في مدينة مصراتة.

وأوضح المركز في بيانه، أنه استلم 1157 عينة من طرابلس ومصراتة وبنغازي وزليتن والزاوية وسبها، وأظهرت نتائج العينات سلبية 931 عينة، فيما كانت 226 عينة موجبة، منها 101 حالة جديدة، و125 حالة لمخالطين.

وبهذا يرتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في ليبيا إلى 4063 إصابة منها 3345 حالة نشطة، بينما سُجّل تعافى 625 شخصا ووفاة 93 مصابا جراء الوباء.