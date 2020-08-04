لتسجيل ارتفاع في إصابات كورونا..الرصد والتقصي بنغازي تحذر من المآتم والمناسبات

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أكدت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالخدمات الصحية بنغازي اليوم الثلاثاء أن تزايد الإصابات بفيروس كورونا ناجم عن التجمهر والتجمعات في المآتم والمناسبات.

وحذرت الغرفة في بيان لها عبر حسابها على “فيسبوك” المواطنين كافة من مغبة المخالطة والتجمهر وحضور المآتم والمناسبات والتواجد في المطاعم والمقاهي والأماكن المزدحمة الأخرى لما لها من آثار خطرة حتى أنها أصبحت أكثر وسائل نقل العدوى.

وأشارت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة إلى أنه أثناء أداء مهامها في تتبع الحالات ورصد المخالطين سجلت ارتفاعًا في معدلات الإصابة وأغلبها ناتج عن التواجد في مثل هذه الأماكن.

وأهابت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة بكافة المواطنين ضرورة التقيد واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف لتقديم الواجب والمواساة.