فرنسا تدعم مبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الهادفة لعودة نازحي طرابلس بمليون يورو

فرنسا تدعم مبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الهادفة لعودة نازحي طرابلس بمليون يورو
أخبار ليبيا24
وقعت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، بياتريس لو فرابر دوهيلين، اتفاقية مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جيراردو نوتو، تلتزم فرنسا بموجبها بمليون يورو لدعم مبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الهادفة إلى العودة الآمنة للنازحين في طرابلس الكبرى.
وستنفذ هذه المبادرة وزارة الداخلية في حكومة الوفاق لإزالة الألغام والمتفجرات ومخلفات الحرب والعبوات الناسفة في المناطق المتضررة بجنوب طرابلس.
وتحقيقا لهذه الغاية، ستستفيد وزارة الداخلية من تسليم المعدات والمركبات وتوفير التدريب للشرطة العلمية ووحدة الحماية المدنية في طرابلس لتكون قادرة على تنفيذ إزالة هذه المخلفات للسماح للنازحين بالعودة إلى بيوتهم.
وصرحت السفيرة لي فرابر دوهيلين خلال حفل التوقيع :”من المهم دعم وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في جهودها لإزالة الألغام وضمان العودة الآمنة للنازحين إلى منازلهم في طرابلس”.
وستدعم هذه المساهمة أيضاً سلامة أفراد وزارة الداخلية الذين يعملون في هذه المناطق المتضررة من جنوب طرابلس، ويخاطرون بحياتهم لإعادة الاستقرار إلى ليبيا.
من جانبه، قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السيد نوتو: “أدى الصراع في هذا البلد إلى خسائر كبيرة في الأرواح وتشريد أكثر من 400 ألف ليبي حاليا”.
وأضاف نوتو :”يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعم السكان في ليبيا في طريقهم إلى التعافي وتحقيق الاستقرار والمرونة لضمان عدم تخلف أحد عن الركب”.
وتابع الممثل المقيم :”بدعم من فرنسا، نهدف إلى مساعدة وزارة الداخلية على استعادة المناطق المتضررة من الحرب في جنوب طرابلس للسماح بعودة آمنة للنازحين، كما ندعم جهود إعادة الإعمار الشاملة التي تبذلها الحكومة الليبية لإعادة البناء بشكل أفضل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وسيقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الداخلية بتنفيذ المبادرة خلال الأشهر السبعة المقبلة للسماح لأكثر من 200 ألف شخص بالعودة إلى ديارهم في طرابلس.