فرنسا تدعم مبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الهادفة لعودة نازحي طرابلس بمليون يورو

أخبار ليبيا24

وقعت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، بياتريس لو فرابر دوهيلين، اتفاقية مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جيراردو نوتو، تلتزم فرنسا بموجبها بمليون يورو لدعم مبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الهادفة إلى العودة الآمنة للنازحين في طرابلس الكبرى.

وستنفذ هذه المبادرة وزارة الداخلية في حكومة الوفاق لإزالة الألغام والمتفجرات ومخلفات الحرب والعبوات الناسفة في المناطق المتضررة بجنوب طرابلس.

وتحقيقا لهذه الغاية، ستستفيد وزارة الداخلية من تسليم المعدات والمركبات وتوفير التدريب للشرطة العلمية ووحدة الحماية المدنية في طرابلس لتكون قادرة على تنفيذ إزالة هذه المخلفات للسماح للنازحين بالعودة إلى بيوتهم.

وصرحت السفيرة لي فرابر دوهيلين خلال حفل التوقيع :”من المهم دعم وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في جهودها لإزالة الألغام وضمان العودة الآمنة للنازحين إلى منازلهم في طرابلس”.

وستدعم هذه المساهمة أيضاً سلامة أفراد وزارة الداخلية الذين يعملون في هذه المناطق المتضررة من جنوب طرابلس، ويخاطرون بحياتهم لإعادة الاستقرار إلى ليبيا.

من جانبه، قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السيد نوتو: “أدى الصراع في هذا البلد إلى خسائر كبيرة في الأرواح وتشريد أكثر من 400 ألف ليبي حاليا”.

وأضاف نوتو :”يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعم السكان في ليبيا في طريقهم إلى التعافي وتحقيق الاستقرار والمرونة لضمان عدم تخلف أحد عن الركب”.

وتابع الممثل المقيم :”بدعم من فرنسا، نهدف إلى مساعدة وزارة الداخلية على استعادة المناطق المتضررة من الحرب في جنوب طرابلس للسماح بعودة آمنة للنازحين، كما ندعم جهود إعادة الإعمار الشاملة التي تبذلها الحكومة الليبية لإعادة البناء بشكل أفضل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

وسيقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الداخلية بتنفيذ المبادرة خلال الأشهر السبعة المقبلة للسماح لأكثر من 200 ألف شخص بالعودة إلى ديارهم في طرابلس.