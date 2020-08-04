عميد بلدية الأندلس: ليس لدينا إمكانيات لمواجهة كورونا

أخبار ليبيا 24 – صحة

قال عميد بلدية الأندلس، محمد الفطيسي، إن الوضع الوبائي وصل لدرجة خطيرة جدًا في البلدية، موضحًا أنه خرج عن السيطرة، مُحملاً وزارة الصحة بحكومة الوفاق، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، المسؤولية كاملة.

الفطيسي ذكر في تسجيل مرئي له، “لوحظ تفاقم الوضع الوبائي داخل البلدية، وزيادة ملحوظة في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، ونحن وصلنا لمرحلة الخطر في بلدية حي الأندلس بسبب انتشار الوباء، وعدم القدرة على الاحتواء والرصد والتقصي”.

وأردف أن ذلك كان بسبب عراقيل تعرضت لها البلدية بسبب تقصير من وزارة الصحة بالوفاق غير الشرعية، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، مُستدركًا “هناك تقصير واضح جدًا، وأغلب الحالات يتم معالجتها بالواسطة والعلاقات الشخصية، ولا يوجد لدينا مركز عزل”.

وشدد عميد بلدية حي الأندلس على خطورة ما وصل إليه حال تفشي الوباء في البلدية، مُستدركًا “نحن اليوم ندق ناقوس الخطر، ونعلن عجزنا عن احتواء المرض هذا وتفشيه داخل بلديتنا ونحمل المسؤولية للجهات المختصة، وتم فتح مركز عزل داخل البلدية بدون علم البلدية، واستضافة عائدين من السفر، ما زاد تفاقم الموضوع داخل البلدية”.

واختتم “نعلن النفير العام وندق نواقيس الخطر، فيروس كورونا متفشي داخل بلدية حي الأندلس، ولا توجد لدينا إمكانية لاحتواء هذا المرض، وهذا نداء استغاثة لأي جهة تتحمل المسؤولية معنا”.