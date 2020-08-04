عقيلة صالح يبحث احتياجات طبرق المُلحة للتصدي لجائحة ”كورونا”
أخبار ليبيا24
بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الثلاثاء مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية تطورات الوضع الوبائي في المدينة واحتياجاتها المُلحة للتصدي لجائحة ”كورونا”.
واستعرض صالح وبوالخطابية خلال اتصال هاتفي خطورة تطورات الوضع الوبائي في مدينة طبرق خلال اليومين الماضيين بسبب سرعة انتشار فيروس كورونا.
ونوقش خلال الاجتماع الموسع الذي عقد صباح اليوم ببلدية طبرق وحضره المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق والمسؤولين بالبلديات الثلاثة طبرق بئر الأشهب أمساعد تطورات الوضع الوبائي بالمدينة.
وبحث المجتمعون ذلك الاحتياجات العاجلة للتصدي لوباء ”كورونا” لرفع تقرير مفصل لرئيس مجلس النواب حول ذلك للإسراع في توفير هذه الاحتياجات بشكل عاجل.