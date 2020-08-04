طبرق تعلن حالة الطوارئ القصوى وتمنع التجول لمدة 24 ساعة

أخبار ليبيا 24- خاص

أعلن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم الثلاثاء إعلان حالة الطوارئ القصوى لمدة 24 ساعة اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً إلى حين إشعار آخر قابلة للتمديد.

وشدد بوالخطابية في تصريح خاص لـ”اخبار ليبيا24″ على منع التجول وغلق كل المحلات ماعدا محلات الخضروات والمخابز، مؤكدًا على المواطنين الإلتزام التام بهذا الحظر حفاظاً على صحة الجميع.

وأوضح رئيس المجلس التسييري أن إعلان حالة الطواريء بسبب الإنتشار السريع لفيروس كورونا حيث وصل عدد الحالات إلى 41 إصابة بفيروس كورونا، مضيفًا أنه سيتم البدء في رش وتعقيم المدنية من يوم غد الأربعاء.