حكومة الوفاق تمنح شركة تركية الإشراف على السلع الواردة الى ليبيا عبر البحر

حكومة الوفاق تمنح شركة تركية الإشراف على السلع الواردة الى ليبيا عبر البحر

أخبار ليبيا24

أعلن رئيس الغرفة التجارية الاقتصادية الليبية المصرية إبراهيم الجراري رفضه لمنح حكومة الوفاق إحدى الشركات التركية بالإشراف على السلع التركية الواردة الى ليبيا عبر البحر، معتبرًا أنه إجراء غير مسبوق.

وأضاف الجراري في بيان الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة حول التغول التركي في واردات الموانئ الليبية :”نستنكر بشدة هذا التدخل السافر من قبل الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان في الاقتصاد الليبي”.

وتابع رئيس الغرفة :”ندين ونستنكر قيام إحدى السفن التركية بعمليات مسح في منطقة اقتصادية مصرية في البحر الأبيض المتوسط في انتهاك صارخ لكل المواثيق والقوانين البحرية الدولية”.

واعتبر الجراري أن عملية المسح بأنه تعدي تركي صارخ على سيادة دولة عربية جارة ، مطالبًا العرب جميعا بالوقوف معا ضد الغزو التركي الغاشم في البلدان العربية.

وأشار رئيس الغرفة التجارية الاقتصادية الليبية المصرية إلى أن تركيا ترى في ليبيا طوق نجاة لها من خلال سرقة مواردها تحت راية قانون كتب بماء العمالة وعدم مراعاة مصلحة الوطن.

وأفاد الجراري أن حكومة الوفاق مهدت الطريق لدولة تركيا من خلال اتفاقيات وتسهيلات الرابح منها الأول والأخير حكومة اردوغان الغارقة اقتصاديا والتي تعاني من تدني شديد وتكاد أن توشك على الإفلاس.