حظر المبيت على رصيف ميناء سوسة البحري

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أصدر الجهات الأمنية قرارًا بحظر المبيت ليلًا وإقامة الخيم على رصيف ميناء سوسة للصيد البحري شرق ليبيا.

وقالت مديرية أمن شحات، الثلاثاء، إن رئيس مركز شرطة سوسة، العقيد أحمد عبد المولى، أصدر تعليماته بإخلاء ميناء سوسة ومنع إقامة الزوار والمبيت فيه ليلًا.

ويزور سوسة خلال فصل الصيف العديد من الزوار، حيث تعد من المناطق المفضلة للمصطافين في ليبيا.

وأوضحت المديرية، في منشور على فيسبوك، أن القرار جاء على خلفية ورود عدّة شكاوى بشأن إقامة الخيّم على رصيف الميناء وإشعال النيران، إضافة إلى وجود استهتار ملحوظ من قبل الزوار.

وأكدت المديرية، أن هذا القرار يهدف للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بالمدينة، ولكون الميناء خاص بالصيد، ويوجد به العديد من المراكب، التي تعتبر مصدر رزق لأصحابها، إضافة إلى وجود العديد من المقرات التابعة للقوات البحرية.