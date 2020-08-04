بوجيا: ليبيا شهدت تصاعدًا مثيرًا للقلق في إصابات كورونا خلال الأسبوعين الماضيين

أخبار ليبيا24 – متابعات

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا آلن بوجيا، إن ليبيا شهدت تصاعدًا مثيرًا للقلق في إصابات فيروس كورونا المستجد خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال بوجيا في بيان نشره الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، إن السلطات الليبية اتخذت سلسلة من الإجراءات لاطلاع الناس على الإجراءات الوقائية واحتواء المزيد من انتشار فيروس كورونا، ولكنه أكد أن النظام الصحي في ليبيا كان بالفعل تحت الضغط بسبب الصراع المستمر منذ سنوات.

وأشار بوجيا، إلى أن جائحة كورونا أدت إلى تفاقم الوضع الخطير في المستشفيات والمراكز الصحية في ليبيا، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي قام بالتعاون مع شركائه الدوليين، بتكثيف دعمه لتعزيز القدرات الوطنية على الاستجابة والمساعدة في الحفاظ على سلامة الناس، وفق قوله.

وجاءت هذه التصريحات للسفير آلن بوجيا، خلال إعلان الاتحاد الأوروبي عن تخصيص 20 مليون يورو (33 مليون دينار ليبي) لمساعدة ليبيا في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وقد أكد الاتحاد الأوروبي، أنه سيتم الإفراج عن المساعدات البالغة 20 مليون يورو على الفور، ومن المتوقع أن يستفيد منها بشكل مباشر ما يقرب من مليون شخص في ليبيا، بحسب ما ذكر في بيانه اليوم.