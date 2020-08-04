بعد نفاذها..التعاقد على توفير المشغلات الخاصة بالكشف عن كورونا

بعد نفاذها..التعاقد على توفير المشغلات الخاصة بالكشف عن كورونا

أخبار ليبيا24

أعلن مركز بحوث التقنيات الطبية اليوم الثلاثاء أنه من خلال وزارة الصحة في حكومة الوفاق تم التعاقد على توفير كمية كبيرة من المشغلات الخاصة بالكشف عن كورونا تكفي لمدة ستة أشهر.

وأكد مركز بحوث التقنيات الطبية في بيان له أنه تم توفير مخزون يشمل كافة الاحتياجات المطلوبة لجميع المعامل في ليبيا البالغ غددها 20 معمل موزعة على كافة التراب الليبي.

وأشار المركز إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض لم يتواصل رسميًا مع وزارة الصحة أو مركز بحوث التقنيات الحيوية بهذا الشأن وأنه بمجرد ملاحظة ذلك في وسائل الإعلام يوم الأمس الإثنين تم تزويد مركز مكافحة الأمراض بعدد كافي لحين وصول الشحنة يوم غد الأربعاء.

ودعا مركز بحوث التقنيات الطبية المركز الوطني لمكافحة الأمراض مراسلة وزارة الصحة بمدة كافية قبل الإخطار بنفاذ المخزون حيث أن هذه المشغلات تحتاج لوقت للحجز والشحن قد يصل لأشهر.

ولفت مركز بحوث التقنيات الطبية إلى أن عدم البلاغ عن قرب نفاذ المخزون بشكل رسمي قبل وقت كافي يعتبر خلل كبير قد يعرقل خطة مكافحة الجائحة.

وكان مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، ناشد وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم عيسى، ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا، خليفة الطاخر البكوش، ضرورة توفير مستلزمات التحاليل الخاصة بالكشف عن كورونا.

وكشف النجار في خطاب له، عن توقف تحاليل الكشف عن فيروس كورونا بسبب نفاذ المستلزمات الطبية، مشيرًا إلى خطاب مدير المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز رقم 101 المؤرخ في الثالث من أغسطس 2020م، بأن نفاذ مشغلات استخلاص الحمض النووي لفيروس كورونا، أدى إلى التوقف كليًا عن إجراء الاختبارات للكشف عن العينات الواردة للمختبر.

وطالب مدير مركز مكافحة الأمراض بضرورة توفير تلك المشتغلات في أقرب وقت لعودة إجراء التحليلات، مطالبًا بمخاطبة جهات الاختصاص بشأن توفير هذه المشتغلات بصفة عاجلة، وذلك وفق المواصفات المطلوبة وبكميات كافية لتوزيعها على مختبرات الصحة العامة بفروع المركز.