برلماني تونسي: النهضة تسعى لجعل تونس قاعدة لعمليات أردوغان في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

قال النائب في البرلمان التونسي عن حركة الجبهة الشعبية، منجي الرحوي، إن ما حدث بين حكومة إلياس الفخفاخ وحركة النهضة الإخوانية، كان في إطار أجندات خارجية، تهدف إلى تمكين الرئيس التركي رجب أردوغان، من تنفيذ مخططه لجعل تونس قاعدة خلفية لعملياته في ليبيا.

الرحوي اتهم ، في مداخلة له على إذاعة “اكسبراس اف ام”، حركة النهضة بالوقوف وراء المخطط، موضحا أن النهضة التي منحت ثقتها لحكومة الفخفاخ أعلن مجلس شوراها الانطلاق في مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، وذلك من قبيل الفوضى وبعث حالة من الإرباك وعدم الاستقرار الكامل في البلاد وإيجاد الظروف الملائمة لتسلل الإرهابيين في الجنوب، لكن المخطط فشل .

وحول جلسة التصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، أكد أن الجلسة رافقتها جميع أنواع الضغوطات المالية والعائلية والشخصية والقضائية وغيرها وأيضا اتفاقات وخيانات، موضحا أن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، على سبيل المثال كان تحت الضغط القضائي من قبل حركة النهضة، وأن قراره لم يكن سياديا، بل رهن كتلته في سبيل قضاياه.

وتنظر الأوساط السياسية والشعبية التونسية بكثير من التوجس لتحركات رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي غير المعلنة وعلاقاته الخارجية المُبهمة المخالفة للسياسة الرسمية لتونس، وهو ما خلّف شكوكًا وتساؤلات حول أهدافها، ومدى ارتباطها بالتطورات العسكرية الأخيرة في ليبيا.

وتستغل تركيا علاقتها بجماعة الإخوان في تونس بقيادة الغنوشي؛ لاستخدام الأراضي التونسية كمعبر لتمرير الأسلحة والمرتزقة لدعم حكومة الوفاق في حربها ضد قوات الجيش الوطني التي تسعى لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسيطرة عليها.