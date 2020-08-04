الوطنية للنفط تكشف آلية توزيع مواد التعقيم لمواجهة كورونا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

جددت المؤسسة الوطنية للنفط دعوتها لرفع الإغلاق عن منشآتها النفطية بحجة استقبال المزيد من الدعم من قبل شركائها الدوليين؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لاسيما أن إيراداتهم توقفت نتيجة تجميد إنتاج النفط منذ 18 يناير الماضي.

ونشرت المؤسسة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، جداول توضح ما وزعته إدارة التنمية المستدامة من مواد الحماية والتعقيم والتي تشمل بدل الحماية والعمليات والكمامات وحماية الوجه ومحاليل التعقيم والتطهير والترمومترات الحرارية وأجهزة تحاليل الفيروسات وغيرها من المواد الخاصة بالحماية والكشف.

وتوضح جداول الوطنية للفنط أيضًا، الجهات المستلمة لهذه المواد من بلديات ومستشفيات وجهات معنية بمواجهة “كوفيد 19″، وبعض الجهات الأخرى، مؤكدة التزامها بتقديم الدعم اللازم لكل مناطق عملياتها المنتشرة في ربوع ليبيا.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، قبل أيام، إيرات القطاع خلال شهر يونيو 2020م، موضحة أنها سجلت ما قيمته 45,552,578.87 مليون دولار أمريكي، من صادرات النفط، عن شهر يونيو الماضي.

وذكرت في بيان لها، أنها بذلك سجلت أدنى إيرادات يتم تحقيقها، خلال النصف الأول من هذا العام، خاصة أنه لم يتم تسجيل أي إيرادات من مبيعات المنتجات النفطية للشهر السادس على التوالي.