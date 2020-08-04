الكهرباء بنغازي تبين أسباب الانقطاع المتكرر للكهرباء

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أرجعت دائرة توزيع شرق بنغازي بالشركة العامة للكهرباء أسباب انقطاع التيار الكهرباء المتكرر منذ أيام إلى وجود نقص يعادل 200 ميغاوات يوميًا في محطتي محطات شمال بنغازي والزويتينة، وذلك بسبب نقص كميات الغاز التي تصل إلى المحطتين.

وقالت، في منشور على فيسبوك، إن نقص كميات الغاز أثر بشكل مباشر على إنتاج الكهرباء بالمحطتين.

وأوضحت دائرة توزيع شرق بنغازي، أن الوحدة الرابعة بمحطة شمال بنغازي تنتج الآن 70ميغاوات من أصل 90 ميغاوات، وأن الوحدة الخامسة بالمحطة تعمل الآن تعمل الوقود الخفيف بدل من الغاز بقدرة إنتاج 200 ميغاوات من أصل 230 ميغاوات، وأن الوحدة السادسة تنتج الآن 200ميغاوات من230 ميغاوات.

وأفادت، أن الوحدة الخامسة محطة الزويتينة تنتج 180 ميغاوات من أصل 230 ميغاوات، والوحدة السادسة تنتج في 150 ميغاوات من 180 ميغاوات.

وأضافت، أن الوحدة الثانية تنتج في 40 ميغاوات، وإنتاجها مفقود بالكامل بسبب نقص الغاز، مشيرة إلى أن هذه الوحدة لا تعمل بالوقود الخفيف بسبب مشكلة في صمامات الوقود وتحتاج لتجديد وقطع غيار غير موجودة في السوق محلياً.

وأكدت دائرة توزيع شرق بنغازي بالشركة العامة للكهرباء، أن المحصلة النهائية المفقودة من إنتاج الوحدات بسبب النقص في كميات الغاز هو 200 ميغاوات، وهو ما يعادل 60 مليون قدم مكعب يوميا.

وقالت، إن ما يصل من غاز إلى المحطات 175 مليون قدم مكعب من أصل 235 مليون قدم مكعب يومي.