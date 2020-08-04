الطبية الاستشارية لمكافحة كورونا: 11 إصابة و3 وفيات بفيروس كورونا

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أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة كورونا الإثنين تسجيل 11 حالة مصابة بفايروس كورونا في مدن بنغازي و طبرق وسرت.

وأشارت اللجنة الاستشارية الطبية في بيان لها إلى أن 8 حالات سجلت بمدينة بنغازي و2 في طبرق وحالة واحدة سجلت في سرت.