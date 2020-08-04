الطبية الاستشارية لمكافحة كورونا: 11 إصابة و3 وفيات بفيروس كورونا
أخبار ليبيا24
أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة كورونا الإثنين تسجيل 11 حالة مصابة بفايروس كورونا في مدن بنغازي و طبرق وسرت.
وأشارت اللجنة الاستشارية الطبية في بيان لها إلى أن 8 حالات سجلت بمدينة بنغازي و2 في طبرق وحالة واحدة سجلت في سرت.
وكشفت اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة كورونا عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة موزعة على المدن الثلاث المذكورة بواقع حالة في كل مدينة.
وشهدت ليبيا تطورا وبائيا كبيرا حيث بلغت إجمالي الإصابات بفيروس كورونا 3837 حالة منها 3131 حالة نشطة فيما بلغت حالات الشفاء 623 حالة.