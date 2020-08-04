الشاطر: يصف الوفاق بحكومة الفساد ولعنة الله على الشرعية الدولية التي تحميها الشاطر: الوفاق لا تسمع إلى المواطنين ولا تقوم بعمل مفيد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

هاجم عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن الشاطر، حكومة الوفاق والأطراف الدولية التي تحمي وجودها بحجة “الشرعية الدولية”، متهمًا إياها بأنها حكومة “تراكم الفساد”.

الشاطر قال ، في تغريدة له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن حكومة الوفاق لا تسمع إلى المواطنين ولا تقوم بعمل مفيد، مُضيفًا “ألا لعنة الله على الشرعية الدولية التي حمت وتحمى حكومة لا تسمع صوت الشارع ولا أنين المواطنين، ولا تأتي بعمل مفيد ولا تحاسب الفاسدين في كوادرها”.

وأكد أن الوفاق لا تحاسب الفاسدين داخلها، على اعتبار أن “فاقد الشيء لا يعطيه”، ورأى أنها عديمة الجدوى، ولابد من التخلص منها مهما كان الثمن، قائلا “لم نعد بحاجة لحكومة تراكم الفساد”.

وكثرت الأحاديث عن الفساد، خلال الأيام الماضية، حيث قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، خلال مؤتمر صحفي “لدينا مشكلة كبيرة هي مشكلة منظومة الفساد، الذي استشرى في كل مكان وأصبح موجودًا في كل المؤسسات وله عصابات، وهناك فساد قهري وفساد طوعي، وتحاول الوزارة ملاحقته والحد منه، وتسعى مع مكتب النائب العام والمؤسسات المالية لفتح الملفات خاصة التي تطال موظفين كبارا في الدولة”.

وأردف “الفساد هو الذي نراه عبر انقطاع الكهرباء وعبر إلقاء القمامة، وعبر عدم توافر السيولة، وعبر تعطل الخدمات وانهيار المرافق”، متسائلاً “أين المليارات التي أنفقت على الكهرباء؟”، مُطالبًا بضرورة أن تكون للكهرباء وزارة تتحمل مسؤوليتها، كما طالب بالتحقيق في فساد قطاع الصحة، متسائلاً أين ذهبت المليارات التي أنُفقت على الصحة، ورغم ذلك لا تزال معاناة المواطنين قائمة؟.

وأكد أن الدولة بهذا الشكل لم تعد عادلة ولا مُنصفة، وهذا ما يخلق بيئة لانتشار الجريمة، مشددًا على أن الفساد والواسطة والمحسوبية هي عوامل انهيار الدول، وشعور المواطنين بالظلم.

وأشار إلى أن السمسرة واستغلال الفرص هي أوجه للفساد المستشري، حيث ينتشر الوسطاء والمستغلون في كل أركان الدولة وفي كل المشروعات التي تنفذها لجني المكاسب دون إنتاج أو إضافة، وأن هذا شكل من أشكال ابتزاز الدولة، وهذا ما يجب التصدي له في إطار السعي لبناء الدولة التي دفع أبناؤها الدماء من أجل بنائها.

واستطرد “انتشار الفساد والاستغلال لن يقود إلى بناء الدولة بل إنه سيكون سببا لفوضى وحروب قادمة، والحرب ليست فقط محاولة خليفة حفتر السيطرة على الدولة سياسيًا وعسكريًا وديكتاتوريًا، ولكن الفساد يجعل الكثيرين ينضمون لمثل هذه المحاولات طمعًا في مكاسب من الأوضاع السيئة القائمة”.

وأكد أن الداخلية وحدها لن تستطيع تحقيق الأمن، مطالبًا المواطنين بالتعاون مع الأجهزة، وأن عليهم في لحظة معينة أن ينزلوا إلى الشوارع بالطرق السلمية وليس بالطرق الهمجية، للضغط من أجل الإصلاح، وتكوين رأي عام، من أجل إقامة دولة مدنية ديمقراطية، وهو أكثر ما يخشاه المسؤولون والفاسدون.