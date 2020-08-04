الاتحاد الأوروبي يخصص 20 مليون يورو لمساعدة ليبيا في مواجهة جائحة كورونا

أخبار ليبيا24 – متابعات

أعلن الاتحاد الأوروبي، عن تخصيص 20 مليون يورو (33 مليون دينار ليبي) لمساعدة ليبيا في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه في إطار استجابته العالمية لجائحة فيروس كورونا، قام الاتحاد الأوروبي بحشد 20 مليون يورو (33 مليون دينار) لمساعدة الحكومة الليبية في معالجة الأزمة المستمرة.

وأكد الاتحاد، أن هذه الأموال ستساهم في تحسين آليات الكشف والمراقبة الوطنية في مكافحة انتشار فيروس كورونا، وتعزيز التدابير الوقائية ودعم النظام الصحي الوطني في ليبيا، وأن هذا الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يساعد على وجه الخصوص أكثر المجتمعات المحلية ضعفًا في ليبيا المتضررة من النزاع والنزوح القسري والهجرة.

وأشار البيان، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيدعم منع انتشار فيروس كورونا، لا سيما بين أكثر المجتمعات الليبية ضعفًا المتضررة من النزاع والنزوح القسري والهجرة، وذلك بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والمنظمة الدولية للهجرة.

وأوضح البيان، أن المساعدة المقدمة من الاتحاد الأوروبي تهدف إلى إنشاء آليات تنسيق وطنية أفضل من أجل الكشف عن تجمعات العدوى ومراقبتها، وتحسين الوعي العام بالفيروس واتخاذ تدابير وقائية فعالة.

وشدد البيان، أن تمويل الاتحاد الأوروبي سيستمر أيضًا في دعم نظام الصحة العامة في ليبيا والسماح باستثمارات عاجلة في المعدات الطبية ومعدات الحماية الشخصية للعاملين الصحيين الذين هم في الخطوط الأمامية في مكافحة جائحة كورونا.

وذكر الاتحاد الأوروبي، أنه سيتم الإفراج عن المساعدات البالغة 20 مليون يورو على الفور، ومن المتوقع أن يستفيد منها بشكل مباشر ما يقرب من مليون شخص في ليبيا، مشيرا إلى أن هذه الأموال الجديدة وبالإضافة إلى الدعم المستمر الذي يقدمه الاتحاد للسلطات والمؤسسات الصحية الليبية تأتي ضمن استجابتها لجائحة كورونا.

ويأتي هذا الدعم الجديد الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لليبيا كجزء من مجموعة من برامج المساعدة في إطار ما يعرف بصندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني الطارئ للتنمية في أفريقيا، بحسب ما ذكر بيان الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي، قد قام بإنشاء صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني الطارئ للتنمية في أفريقيا في أواخر عام 2015 لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري والهجرة، وكان قد نفذ العديد من البرامج لدعم نظام الصحة العامة في ليبيا قبل جائحة كورونا.

وقام الصندوق الائتماني الطارئ للتنمية في أفريقيا – استجابة لأزمة فيروس كورونا – بتكييف العديد من البرامج الجارية لمساعدة السلطات المحلية في اتخاذ تدابير عاجلة لاحتواء انتشار الفيروس، وشمل ذلك حملات التوعية وتوفير معدات الحماية الشخصية الأساسية وتوفير التدريب للموظفين الطبيين.