إيقاف الرحلات بمطار مصراتة على خلفية اندلاع حريق

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أعلنت مصلحة المطارات بحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، إيقاف الرحلات الجوية من مطار مصراتة واستئنافها من مطار معيتيقة، على خلفية اندلاع حريق بمحطة الركاب بمطار مصراتة الدولي.

وقالت مصلحة المطارات إنها أوقفت تقديم كافة الخدمات لشركات الطيران التجارية من مطار مصراتة الدولي إلى حين إشعار آخر.

وأفادت المصلحة، أنه سيتم استئناف رحلات شركات الطيران التجارية (المغادرة) مجدداً من مطار معيتيقة الدولي ابتداء من صباح يوم الأحد القادم، وذلك نظرا لأعمال الصيانة الجاري تنفيذها حالياً بالمطار والتي تعيق العملية التشغيلية في الوقت الحالي.