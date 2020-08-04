إعادة فرض حظر التجول بمناطق الحكومة الليبية حظر التجول سيكون من الساعة السابعة مساءً وحتى السابعة صباحًا

أخبار ليبيا24

أعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بالحكومة الليبية في بنغازي، إعادة فرض حظر التجول داخل المدن من السابعة مساء وحتى السابعة صباحا ابتداء من اليوم الثلاثاء، إضافة إلى منع التنقل بين المدن نهائيا لحين إشعار آخر.

وشددت اللجنة، أن وحدات الجيش الوطني ووزارة الداخلية سيفرضون التدابير الاحترازية والوقائية الجديدة، التي خلصت إليها اللجنة الطبية الاستشارية خلال اجتماعها اليوم في مقر رئاسة الأركان العامة في المرج.

وتضمن قرار اللجنة، إقفال كافة المقاهي والمطاعم أمام استقبال الزبائن مع السماح لخدمات التوصيل، مع قفل تام لكافة صالات الحلاقة ومزينات النساء، وكافة صالات المناسبات والمنازل المخصصة لذلك. ودعت اللجنة، كافة الوحدات الإدارية بتسييرها بالحد الأدنى من الموظفين.

وأوضحت اللجنة، أن قرارا سيصدر من وزارة التعليم بالتعاون مع اللجنة الطبية الاستشارية بشأن العملية التعليمية، مشيرة إلى أن إجراءاتها ستكون تصاعدية.