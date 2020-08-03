مصراتة تغلق منافذها في وجه كورونا وتمنع إقامة المناسبات حالة طوارئ في مصراتة ضد كورونا

أخبار ليبيا24

أعلنت بلدية مصراتة، اليوم الإثنين، إنها بدأت في تطبيق حالة طوارئ لمواجهة جائحة كورونا، داعية إلى التزام المواطنين بتطبيق إجراءات الوقاية.

وذكرت البلدية، في بيان، إنها قررت إقامة الأفراح والمآتم وجميع المناسبات الاجتماعية بما في ذلك المناسبات الوطنية والثقافية والرياضية.

كما أعلنت، أنها اتخذت قرارًا بقفل منافذها البرية، ودعت جميع المراكز التجارية بتوفير مواد التعقيم واتاحتها لروادها في أماكن واضحة وتطبيق التباعد الجسدي أثناء تقديم الخدمة.

كما دعت البلدية، المؤسسات والشركات والمصانع إلى خفض عدد موظفيها والعاملين فيها بما يضمن الحد من انتشار الفيروس ويضمن استمرار الخدمة.