لجنة كورونا بمصراتة تعلن حالة الطوارئ

أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، الأحد حالة الطوارئ بالمدينة .

وشددت اللجنة في بيان لها على التقيد بالضوابط والتوصيات بشأن صلاة الجماعة وطالبت بقفل المصائف والمنتزهات وأماكن التجمعات وحظر إقامة المآتم والأفراح .

ونصحت اللجنة المواطنين فوق 65 عاما، والمصابين بالأمراض المزمنة، وذوي المناعة الضعيفة بعدم الخروج نهائيًا، إلا للضرورة .

ونبهت اللجنة المؤسسات الصحية في المدينة بأخذ احتياطاتها ومعاملة المرضى بالإجراءات الوقائية العامة .

وأكدت اللجنة أن المدينة وصلت إلى منحنى خطير من انتشار الوباء وطالبت المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي وعدم المصافحة، وإتباع الإجراءات الوقائية .