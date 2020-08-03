لجنة كورونا بمصراتة تعلن حالة الطوارئ

بعد تدهور الوضع الصحي ووصوله لمنحى خطير

40

أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، الأحد حالة الطوارئ بالمدينة .

وشددت اللجنة في بيان لها على التقيد بالضوابط والتوصيات بشأن صلاة الجماعة وطالبت بقفل المصائف والمنتزهات وأماكن التجمعات وحظر إقامة المآتم والأفراح .

ونصحت اللجنة المواطنين فوق 65 عاما، والمصابين بالأمراض المزمنة، وذوي المناعة الضعيفة بعدم الخروج نهائيًا، إلا للضرورة .

ونبهت اللجنة المؤسسات الصحية في المدينة بأخذ احتياطاتها ومعاملة المرضى بالإجراءات الوقائية العامة .

وأكدت اللجنة أن المدينة وصلت إلى منحنى خطير من انتشار الوباء وطالبت المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي وعدم المصافحة، وإتباع الإجراءات الوقائية .

المزيد من الأخبار

قرارات عاجلة لاحتواء وباء كورونا في الجبل الأخضر

قزيط: تركيا تواصل جلب الأسلحة والمرتزقة والبوارج إلى ليبيا

حضر للتجوال بسرت لعشرة أيام طيلة 24 ساعة

حفتر يسلم واشنطن رسالة تطالب بتدخل دولي

المزيد

قرارات عاجلة لاحتواء وباء كورونا في الجبل الأخضر

قزيط: تركيا تواصل جلب الأسلحة والمرتزقة والبوارج إلى ليبيا

حضر للتجوال بسرت لعشرة أيام طيلة 24 ساعة