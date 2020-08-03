لجنة كورونا بمصراتة تعلن حالة الطوارئ
بعد تدهور الوضع الصحي ووصوله لمنحى خطير
أخبار ليبيا 24 – صحة
أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، الأحد حالة الطوارئ بالمدينة .
وشددت اللجنة في بيان لها على التقيد بالضوابط والتوصيات بشأن صلاة الجماعة وطالبت بقفل المصائف والمنتزهات وأماكن التجمعات وحظر إقامة المآتم والأفراح .
ونصحت اللجنة المواطنين فوق 65 عاما، والمصابين بالأمراض المزمنة، وذوي المناعة الضعيفة بعدم الخروج نهائيًا، إلا للضرورة .
ونبهت اللجنة المؤسسات الصحية في المدينة بأخذ احتياطاتها ومعاملة المرضى بالإجراءات الوقائية العامة .
وأكدت اللجنة أن المدينة وصلت إلى منحنى خطير من انتشار الوباء وطالبت المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي وعدم المصافحة، وإتباع الإجراءات الوقائية .