قزيط: تركيا تواصل جلب الأسلحة والمرتزقة والبوارج إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عضو المجلس الأعلى للدولة، أبو القاسم قزيط، إن تركيا ستواصل جلب الأسلحة والبوارج والفرقاطات والطائرات إلى ليبيا، في إطار اتفاقها مع حكومة الوفاق، تحسبا لاشتباكات محتملة مع مصر.

قزيط أضاف، في مقابلة مع قناة “218 نيوز” إن مصر بحكم كونها جارة لليبيا، تمثل التهديد الأكبر لتركيا، ولديها جيش وأسطول بحري قوى ويمكنها إرسال إمدادات عسكرية والقيام بطلعات جوية داخل ليبيا بسهولة، وهو ما يدفع تركيا لإرسال مزيد من القوات سواء برية أو بحرية أو جوية.

وأعرب عن اعتقاده أن القوات التركية الكبيرة المتواجدة في ليبيا، والتي سيتوالى وصولها هي قوات بغرض الدفاع أكثر منها للهجوم، لتمثل نوعا من الردع والتوازن في حال اشتعال مواجهة محتملة بين مصر وتركيا، مشيرا إلى أن المواجهة بين تركيا ومصر احتمال قائم.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، اعترف بتلقيه دعما عسكريا من تركيا خلال المعارك في طرابلس، مؤكدا أن حكومته في حالة دفاع عن شرعيتها.

ويأتي اعتراف السراج مكملا لتصريحات أدلى بها الرئيس التركي رجب أردوغان، أمام العالم كله، بأن بلاده باعت أسلحة ومعدات عسكرية لحكومة الوفاق، بهدف خلق توازن في الحرب ضد حفتر، على حد قوله.