قرارات عاجلة لاحتواء وباء كورونا في الجبل الأخضر
مطالبة كافة الدوائر الحكومية بالجبل الأخضر بتقليص العاملين إلى نحو 50%
أخبار ليبيا 24 – خاص
أصدرت الجهات المسؤولة بالجبل الأخضر عدة قرارات لمواجهة جائحة كورونا خلال اجتماع عقد بمديرية أمن البيضاء .
وشهد الاجتماع الذي عقد أمس الأحد حضور مدير الأمن والغرفة الأمنية بكافة إدارتها، ورئيس اللجنة الاستشارية الطبية، ورئيس فريق الرصد، ومراقب اقتصاد البيضاء، ووكيل بلدية البيضاء .
ومن أبرز الإجراءات التي سيتم تطبيقها إغلاق كافة محال تأجير الخيام، وصالات الأفراح، والمقاهي، والصالات الرياضية، والأسواق الشعبية وإغلاق سوق السيارات بالمدينة .
وطالبت الجهات المسؤولة بالجبل الأخضر كافة الدوائر الحكومية بتقليص العاملين إلى نحو 50%.
وشهدت مدن ليبيا تطورا وبائيًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة حيث بلغت عدد الإصابات 3691 إصابة منها 2992 حالة نشطة.