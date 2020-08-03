قرارات عاجلة لاحتواء وباء كورونا في الجبل الأخضر

مطالبة كافة الدوائر الحكومية بالجبل الأخضر بتقليص العاملين إلى نحو 50%

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أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدرت الجهات المسؤولة بالجبل الأخضر عدة قرارات لمواجهة جائحة كورونا خلال اجتماع عقد بمديرية أمن البيضاء .

وشهد الاجتماع الذي عقد أمس الأحد حضور مدير الأمن والغرفة الأمنية بكافة إدارتها، ورئيس اللجنة الاستشارية الطبية، ورئيس فريق الرصد، ومراقب اقتصاد البيضاء، ووكيل بلدية البيضاء .

ومن أبرز الإجراءات التي سيتم تطبيقها إغلاق كافة محال تأجير الخيام، وصالات الأفراح، والمقاهي، والصالات الرياضية، والأسواق الشعبية وإغلاق سوق السيارات بالمدينة .

وطالبت الجهات المسؤولة بالجبل الأخضر كافة الدوائر الحكومية بتقليص العاملين إلى نحو 50%.

وشهدت مدن ليبيا تطورا وبائيًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة حيث بلغت عدد الإصابات 3691 إصابة منها 2992 حالة نشطة.

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