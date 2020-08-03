فيروس كورونا يواصل الصعود في ليبيا كورونا تلامس الـ4 آلاف إصابة في ليبيا

أخبار ليبيا24

واصل فيروس كورونا الصعود مجددًا على مستوى الإصابات والوفيات بعد أن سجل انخفاضا طفيفا يوم السبت حيث جرى الإعلان اليوم الإثنين عن تسجيل 160 إصابة جديدة سجل منها 146 إصابة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض 14 إصابة بمعمل كوفيد19 بمركز بنغازي الطبي.

وبهذه الأرقام يرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في إلى 3,851 إصابة.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 4 حالات شفاء، بينها 3 حالات ف مصراتة وحالة واحدة في زليتن، وبهذا ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 623 حالة شفاء.

وفي مؤشر الوفيات، أعلن المركز وفاة 3 مصابين بينهم 2 في مصراتة وواحد في الشاطئ، وبذلك ارتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 83 وفاة.

وفيما لم يعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل أي إصابات أو وفيات بشرق ليبيا، أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية في بنغازي تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم الأحد.

وأفادت اللجنة، أن معمل كوفيد19 بمركز بنغازي الطبي، سجل يوم الأحد إصابة واحدة في بنغازي و8 في طبرق و5 في سرت، إضافة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة في بنغازي.