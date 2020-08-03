سرت تسجل خمس إصابات جديدة بكورونا

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سُجل في سرت اليوم الإثنين خمس حالات إصابة جديدة مخالطة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في تطور جديد للوضع الوبائي داخل المدينة.

وأعلن رئيس اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة جائحة وباء كورونا المستجد بسرت، وفقًا لما نشرته بلدية سرت، نتائج خمس حالات جديدة مصابة بالفيروس حسب نتائج التحاليل بمختبر بنغازي المرجعي.

وأوضح، أن الحالات المحالة من فريق الرصد بسرت كانت لعدد من المخالطين منها لحالة توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا.