حمدو الهوني يغيب عن مواجهة الترجي واتحاد بن قردان بسبب الإصابة حمدو الهوني يتعرض لإصابة في أولى مواجهات الترجي بعد عودة الدوري التونسي

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أعلن نادي الترجي التونسي غياب المتحرف الليبي “حمدو الهوني” عن تشكيلة الفريق أمام اتحاد بن قردان، يوم السبت المقبل، جراء تعرضه لإصابة في أولى لقاءات الترجي بالدوري التونسي الذي عاد من جديد بعد أن توقف لفترة بسبب جائحة كورونا.

وأظهرت الفحوصات الطبية الأولية، تعرض المحترف الليبي لمشكلة عضلية على مستوى الفخذ الأيمن.

وتعرض حمدو الهوني، للإصابة خلال لقاء الترجي التونسي مع نظيره مستقبل سليمان الصاعد حديثًا هذا الموسم دوري الدرجة الأولى ضمن مباريات الجولة الـ17 لمسابقة الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، يوم السبت، على ملعب المنزه.