حضر للتجوال بسرت لعشرة أيام طيلة 24 ساعة

هذا القرار جاء عقب التطور الوبائي الذي شهدته المدينة

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أخبار ليبيا 24 – صحة

قررت اللجنة الرئيسية لمكافحة فيروس كورونا بسرت فرض حظر التجوال بالمدينة وضواحيها لفترة 24 ساعة اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل ولمدة عشرة أيام .

وجاء هذا القرار عقب التطور الوبائي الذي شهدته ليبيا عامة، ومدينة سرت بالخصوص خلال الفترة الحالية .

وكانت اللجنة الاستشارية الطبية قد أعلنت أمس الأحد عن تسجيل خمس حالات اصابة بفيروس كورونا في مدينة سرت .

وسجلت سرت السبت الماضي أول حالة وفاة بفيروس كورونا، وكانت لمواطن يبلغ 70 عام توفي داخل العزل الصحي بمستشفى ابن سينا .

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