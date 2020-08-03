تسييري طبرق يطلب معونة الحكماء لمنع إقامة المناسبات الاجتماعية بعد تفشي كورونا حالات كورونا في طبرق وصلت إلى 22 إصابة في وقت قياسي

أخبار ليبيا24 -خاص

ناشد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، اليوم الإثنين، حكماء ومشايخ البلدية بالتدخل السريع لمنع كل المناسبات الاجتماعية بسبب تفشي وباء كورونا بالمدينة.

وأكد الحكماء والأعيان على القرارات التي صدرت في اجتماع المجلس التسييري يوم الأحد بخصوص جائحة كورونا، والتي أبرزها إيقاف التجمعات في المناسبات الاجتماعية وحث المواطنين على قبول التعازي والتهاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حفاظاً على الأرواح والأرزاق.

ووصل عدد الإصابات في طبرق إلى 22 إصابة منها حالة وفاة واحدة بسبب انتقال العدوى في المناسبات الاجتماعية.

وأصدر المجلس التسييري لبلدية طبرق قرارًا بإغلاق صالات المناسبات وإلغاء المآتم وغلق محلات تأجير خيم المناسبات.